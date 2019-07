AUTUNNO CALDO CONTRO MACRON

martedì 30 luglio 2019PARIGI - Il presidente francese, Emmanuel Macron, deve far fronte ai rischi legati a un ritorno della violenza in Francia proprio quando la crisi dei gilet gialli sembrava essere passata. Lo scrive il quotidiano francese ''Les Echos'', parlando dei numerosi episodi di vandalismo avvenuti in questi ultimi giorni ai danni degli uffici di rappresentanza locale di alcuni parlamentari de La Rèpublique en marche che hanno votato a favore del trattato di libero scambio tra Unione europea e Canada (Ceta). Tra le fila della maggioranza cresce il timore nei confronti di un nuovo movimento di protesta che potrebbe essere caratterizzato da episodi di violenza inaspettati che non riusciranno a bloccare le riforme ma contribuiranno a creare un clima di tensione. Il sottosegretario alla funzione pubblica Olivier Dussopt, come altri membri del governo, ha sottolineato la differenza tra ''coloro che fanno uso della violenza, una minoranza'' e coloro che esprimono ''una collera sociale''. Macron il 27 luglio scorso ha riconosciuto di aver risposto ''solamente a una parte'' della collera e di voler continuare ad agire per ridare una prospettiva. Ci sono segnali, quindi, dell'arrivo di un ''autunno caldo'' contro il governo Macron in Francia.