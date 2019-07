CROLLA IL PIL FRANCESE

martedì 30 luglio 2019PARIGI - Rallenta quasi a fermarsi in stagnazione, la crescita francese. Secondo una prima stima pubblicata oggi dall'Insee, l'istituto nazionale di statistica, il Pil della Francia e' cresciuto di appena lo 0,2% tra aprile e maggio, cioè nel secondo trimestre 2019, contro lo 0,4% dell'ultimo trimestre 2018 e lo 0,3% nel primo trimestre 2019. La percentuale e' inoltre inferiore alle previsioni pubblicate il 20 giugno dalla stessa Insee, che scommetteva su una crescita dello 0,3% nello stesso periodo, ovvero un livello stabile rispetto ai due trimestri precedenti, previsioni sulla base delle quali Macron aveva annunciato che la Francia avrebbe certamente mantenuto l'impegno di contenere il deficit entro il 3% per l'anno in corso. E' invece conforme alla stima della Banca di Francia, il dato deludente, Banca di Francia che aveva lanciato l'allarme sulle ''deludenti prospettive in materia industriale'' ed in generale per il Pil del 2019. Il forte rallentamento della crescita in Francia si spiega anche per un inatteso calo dei consumi, fatto che di regola anticipa l'entrata in recessione. Una situazione complessiva, quindi, che rende molto piu' fragili gli impegni di bilancio dell'amministrazione dell'attuale presidente Emmanuel Macron e che si ripercuoterà sulla stessa Commissione Ue, chiamata in autunno a ''verificare'' lo stato delle economie europee.