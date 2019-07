MELONI: SPERO NUOVE ELEZIONI

martedì 30 luglio 2019''Io spero in nuove elezioni subito: se questo governo andasse a casa ora e se le celebrassimo immediatamente, è sotto gli occhi di tutti che ci sarebbero un'altra maggioranza e un altro governo. Un esecutivo dai numeri molto importanti, che FdI farebbe sicuramente con la Lega, fatto di persone che vanno d'accordo sulle grandi questioni e capace di durare cinque anni''. Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente Fdi, intervistata da Radio 24. ''Fratelli d'Italia continua a crescere? L'Italia ha voglia e bisogno di persone che hanno il coraggio di dire le cose come stanno - ha spiegato Meloni-. È ovvio che i cittadini chiedano risposte, in un'Italia nella quale si dicono tantissime bugie e in cui il politicamente corretto ha offuscato la mente di molti. E quelle risposte spesso si trovano nelle proposte di Fratelli d'Italia che a differenza degli altri non si è mai lasciata andare in voli pindarici ma ha sempre parlato di proposte concrete''. ''Sono queste le ragioni della crescita di Fratelli d'Italia: la coerenza che abbiamo dimostrato sia sul piano dei programmi che nell'ambito delle alleanze e il coraggio di dire le cose come stanno con serietà e fermezza'', ha concluso il leader di Fratelli d'Italia.