M5S: PONTI (PD) SI DIMETTA

lunedì 29 luglio 2019MILANO - Con una lettera inviata al presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, e alla presidente della Giunta per le elezioni Elisabetta Strada, il gruppo del Movimento Cinque Stelle chiede le dismissioni del consigliere regionale dem Luigi Ponti in seguito ad una sentenza della Corte dei Conti che lo ''condanna per danno erariale, in solido con altri, al pagamento di 4.943.700 euro a Regione Lombardia'', come si legge nella lettera. Richiesta che per il Pd, che annuncia ricorso, ''e' totalmente fuori luogo e priva di alcun appiglio legale''. ''O Ponti provvedera' a pagare, insieme ad altri, quasi 5 milioni di euro che ha nei confronti di Regione Lombardia, oppure la Giunta per le elezioni dovra' provvedere di conseguenza facendolo decadere dalla carica che ricopre'', ha detto il capogruppo del M5S Marco Fumagalli, rimarcando l' incompatibilita' sorta per il consigliere Gigi Ponti, in seguito alla sentenza passata in giudicato della Corte dei Conti che lo condanna per danno erariale in merito alle vicende relative alla cessione delle azioni della Serravalle in cui erano coinvolte Asam e il Gruppo Gavio. ''In base all'art. 5 comma 3 lettera e) della Legge Regionale 2 dicembre 2016, n. 31 a si legge nella nota del gruppo pentastellato - si prevede incompatibilita' nel caso di colui che, con sentenza passata in giudicato, e' stato dichiarato responsabile nei confronti della Giunta regionale, del Consiglio regionale o degli enti del sistema regionale e non ha ancora estinto il debito''.