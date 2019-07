12 ANNI DI GALERA A PROF.

lunedì 29 luglio 2019LONDRA - E' stato condannato a 12 anni di carcere un insegnante britannico accusato di aver circuito e avuto rapporti sessuali con almeno quattro allieve, d'eta' compresa fra i 13 e i 16 anni, della Warblington School: una scuola media e superiore con sede a Havant, nella contea inglese dello Hampshire. L'uomo, Sean Aldridge, di 37 anni, padre di famiglia, e' stato riconosciuto colpevole da una giuria di fronte alla Portsmouth Crown Court anche di abusi a sfondo pedofilo, data l'eta' delle sue vittime piu' giovani. I rapporti risultano essere avvenuti fra il 2006 e il 2012 in parte all'interno della stessa scuola e in parte nell'automobile del docente, incluso durante un periodo di sua aspettativa per paternita'. Una delle ragazze era rimasta incinta, salvo avere poi un aborto. Il docente era stato inizialmente al centro di un'inchiesta interna da parte del sistema scolastico, ma ne era uscito indenne tanto da essere addirittura promosso vicepreside prima della denuncia dei fatti alla polizia e dell'avvio dell'indagine giudiziaria. Da notare che l'attuale moglie di Macron lo ''circuì'' quando era minorenne e lei ultra 35enne, sposata e con figli. Era uan sua professoressa del liceo. Non aggiungiamo altro.