DANNI ATM: CENTRI SOCIALI

lunedì 29 luglio 2019MILANO - La Digos della Questura di Milano ha eseguito perquisizioni domiciliari e personali nei confronti di tre giovani, gravitanti nell'area anarco-autonoma, che si ritiene abbiano preso parte, lo scorso 21 maggio, al danneggiamento di alcune stazioni della metropolitana di Milano, in particolare Repubblica, Missori, Garibaldi e Zara, sulla linea 3 (la gialla). La manomissione a tornelli e distributori di biglietti, anche con schiuma poliuretanica, causo' danni quantificati dall'Atm di oltre 70 mila euro. L'azione, condotta tra l'altro da appartenenti al movimento ''ATM: Autoriduciamo i trasporti metropolitani'', fu una risposta all'aumento a 2 euro del biglietto per il trasporto pubblico. Le indagini consentirono di individuare ed indagare, pochi giorni dopo, otto persone per danneggiamento aggravato in concorso. Ora e' stata la volta dei tre giovani ritenuti materialmente responsabili dei danneggiamenti. I tre sono due maggiorenni, entrambi occupanti abusivi di un appartamento in zona Ticinese, ed un minorenne residente in zona San Siro con i genitori. Sono stati ritrovati una serie di indumenti indossati sia durante l'azione, alcuni per coprirsi, che dopo. Sono stati quindi sequestrati i telefoni cellulari che verranno analizzati per ricercare ulteriori elementi probatori a loro carico.