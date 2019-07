TRUMP: UE CREATA CONTRO USA

lunedì 29 luglio 2019WASHINGTON - Il presidente americano, Donald Trump, ha fatto capire che una riduzione dei tassi da parte della Federal Reserve di 25 punti base non sarebbe secondo lui abbastanza. Alla vigilia dell'inizio della riunione della banca centrale Usa, che si concludera' mercoledi' con un probabile annuncio di un taglio dei tassi di un quarto di punto percentuale, Trump ha scritto in un paio di tweet che ''la Fed ha fatto mosse sbagliate. Un piccolo taglio dei tassi non e' sufficiente ma vinceremo comunque''. Secondo l'inquilino della Casa Bianca, la Fed ha ''alzato i tassi troppo e troppo rapidamente. La sua stretta monetaria e' stata un altro grande errore. Mentre il nostro paese va molto bene, la creazione potenziale dei patrimoni andata persa, specialmente se messa a confronto con il nostro debito, e' sconcertante. Stiamo competendo con altri paesi che sanno come giocare il gioco contro gli Usa. Questo e' il motivo per cui la Ue e' stata creata''.