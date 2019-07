REGIONE AIUTA CASERME ARMA

lunedì 29 luglio 2019E' stato approvato dal Consiglio regionale lombardo un emendamento che stanzia 3,6 milioni di euro per l'avvio e la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito di Accordi di programma per la riqualificazione di caserme esistenti o per la realizzazione di nuovi presidi in Lombardia. Le risorse sono ripartite in tre annualità: 1,5 milioni nel 2019, 1,4 milioni nel 2020 e 700.000 euro nel 2021. Le risorse stanziate serviranno a finanziare, tra gli altri, i lavori nelle caserme di Robbio e di Mede, in provincia di Pavia. ''Sono soddisfatto del fatto che, in maniera unanime, il Consiglio regionale si sia espresso positivamente su questo emendamento - ha spiegato l'assessore regionale agli Enti locali, Montagna, Piccoli Comuni e Programmazione negoziata Massimo Sertori - che ha l'obiettivo di finanziare un programma di interventi identificati come prioritari per realizzare sul territorio lombardo nuove sedi per l'accasermamento dei reparti dell'Arma''. Attraverso lo strumento della Programmazione Negoziata, a partire dal 2018, Regione Lombardia e' impegnata a sostenere interventi di elevato interesse regionale e territoriale e ha gia' finanziato le caserme di Clusone (BG), Stezzano (BG) e Cantu' (CO), mentre sono in corso di approvazione gli Accordi di programma relativi ai presidi di Lodi Vecchio e di San Giovanni in Croce (CR), ai quali Regione ha aderito lo scorso giugno. ''La sicurezza pubblica e la legalita' sono temi molto sensibili ai quali stiamo dedicando impegno e risorse importanti. Significativo infatti è che la Giunta Fontana continui nella pianificazione di iniziative infrastrutturali per rendere piu' agevole il compito di chi lavora per la nostra incolumità''