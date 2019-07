ANCHE SANCHEZ VEDE ELEZIONI

lunedì 29 luglio 2019MADRID - La mancata investitura di Pedro Sanchez alla presidenza del governo ha gettato la Spagna nell'incertezza. Il primo ministro incaricato ha infatti annunciato che riattivera' a breve le consultazioni con i principali partiti politici nel tentativo di sbloccare lo stallo e garantire al paese un nuovo esecutivo ma non e' affatto detto che riuscira' nell'intento. Lo scrive il quotidiano spagnolo ''El Pais'', aggiungendo che, consapevole di cio', se da una parte Sanchez si mettera' a lavoro per negoziare con l'opposizione, dall'altra fara' anche in modo che la macchina per la campagna elettorale continui ad operare in quanto l'opzione di un ritorno alle urne non puo' essere accantonata. Secondo il giornale madrileno, quindi, il Psoe fara' il possibile per evitare un nuovo voto ma, se non riuscira' a formare un governo monocolore, allora non si opporra' all'ipotesi di riconvocare gli spagnoli alle urne. In questa ipotesi, che ogni giorno che passa aumenta le probabilità che si concretizzi, si confronterebbero da una parte il partito socialista di Sanchez, dall'altra il ritrovato blocco delle destre che avrebbe molte possibilità di vincere la tornata elettorale.