GOLFO: AUMENTA FLOTTA GB

lunedì 29 luglio 2019Il cacciatorpediniere della marina britannica Hms Duncan e' giunto ieri, 28 luglio, nel Golfo Persico, dove affianca la fregata Hms Montrose, da tempo presente nell'area per aumentare la capacita' del Regno Unito di proteggere le navi commerciali battenti bandiera del paese, in particolare le petroliere dopo il sequestro della Steno Impero, effettuato il 19 luglio dai Guardiani della rivoluzione iraniani mentre transitava nello Stretto di Hormuz. Le due unita' sono di stanza nella nuova base navale britannica in Bahrein, che ospita anche una flottiglia di sei dragamine ed una nave appoggio per operazioni anfibie. ''Sono felice che la Hms Duncan continuera' il lavoro della Hms Montrose nel rendere sicura questa essenziale rotta'' nel Golfo Persico, ha commentato il ministro della Difesa del Regno Unito, Ben Wallace, affermando che ''la liberta' di navigazione nello Stretto di Hormuz e' vitale non solo per il Regno Unito, ma anche per i nostri partner internazionali''. Wallace ha aggiunto: ''Le navi commerciali devono poter essere libere di viaggiare legalmente e in tutta sicurezza ovunque nel mondo: noi continueremo a sostenere le soluzioni diplomatiche che rendano possibile questo obiettivo senza dover usare mezzi militari''. Intanto, ha evidenziato Wallace, ''la marina britannica proteggera' le nostre navi commerciali finche' questo obiettivo non verra' conseguito''.