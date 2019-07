CAPO ISIS E' PARALIZZATO

lunedì 29 luglio 2019Il sedicente ''califfo'' dello Stato Islamico, Abu Bakr al Baghdadi, avrebbe gli arti inferiori paralizzati a causa di alcune lesioni alla colonna vertebrale subite in un raid aereo internazionale compiuto ad Hajin, citta' della Siria orientale vicino al confine con l'Iraq. Lo ha dichiarato il responsabile dell'intelligence e dell'antiterrorismo presso il ministero dell'Interno dell'Iraq, Abu Ali al Basri, al quotidiano statale iracheno ''Al Sabaah''. Il funzionario iracheno ha spiegato che il leader del gruppo terroristico ''si trova in Siria'' e ''ha ancora una forte influenza tra i suoi seguaci di nazionalita' straniera, araba e irachena''. L'organizzazione jihadista, ha detto ancora il funzionario del ministero dell'Interno, ha apportato delle modifiche dopo l'uccisione dei suoi membri piu' influenti nei territori liberati dalle forze di sicurezza irachene, adattandosi al nuovo contesto post-califfato. ''Baghdadi soffre di disabilita' e paralisi agli arti a causa di lesioni alla colonna vertebrale subite durante le operazioni congiunte delle forze speciali irachene e della coalizione internazionale in Siria'', ha spiegato ancora Al Basri. In particolare, il leader dell'Is sarebbe stato colpito da alcune schegge in un bombardamento durante un incontro con i suoi assistenti nell'area di Hajin, prima della liberazione della citta' siriana avvenuta nel dicembre del 2018.