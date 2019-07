LEGA , VIAGGIO IN BARBAGIA

lunedì 29 luglio 2019CAGLIARI - Dopo le polemiche sui costumi tradizionali legato all'approvazione dell'ordine del giorno allegato al decreto sicurezza bis la Lega sara' oggi in Barbagia per ''un viaggio alle radici della cultura che anima lo spirito indomito di queste terre bellissime e senza tempo''. Lo fa sapere il segretario regionale del Carroccio Eugenio Zoffili che insieme al deputato Guido De Martini, al consigliere regionale Pierluigi Saiu e al capogruppo in Regione Dario Giagoni tocchera' i principali centri culturali della zona, da Orgosolo e Mamoiada, ''Saremo come sempre #tralagente per ascoltare, confrontarci e raccogliere le istanze di chi si impegna con coraggio a far vivere luoghi per troppo tempo dimenticati dal Pd che purtroppo ancora oggi preferisce divulgare stupide bugie e fake news (l' ultima assurdita' e' stata spacciare la nostra sacrosanta battaglia contro il burqa come un divieto alle maschere tradizionali) - osserva Zoffili - piuttosto che accettare la sfida della concretezza in piazza dove si incontrano le persone reali con le loro esigenze reali''. In serata invece ad Oristano gli stati generali della Lega Sardegna e domani mattina conferenza stampa alle 11:30 nella sede della Lega a Cagliari con il sottosegretario Andrea Crippa.