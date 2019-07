LOMBARDIA HA CONTI IN ORDINE

giovedì 25 luglio 2019MILANO - Il Rendiconto generale 2018 della Regione Lombardia, e' stato approvato a maggioranza in consiglio regionale nella tarda mattinata, e presenta un saldo contabile positivo di 526.603.894 euro. Per quanto riguarda il risultato di amministrazione dell'esercizio 2018, il fondo cassa alla chiusura risulta pari a poco piu' di 7 miliardi e 182milioni di euro, di cui 4.355.283.328 euro relativi al conto della gestione sanitaria accentrata e 2.826.885.833 euro al conto ordinario. In particolare, la spesa sanitaria e' quantitativamente preponderante rispetto alle risorse destinate ad altre politiche regionali: il finanziamento dei servizi sanitari, pari a circa 20 miliardi di euro, rappresenta infatti l'80 per cento degli stanziamenti totali. ''Il Rendiconto evidenzia una gestione virtuosa che ha consentito all'ente regionale ulteriori razionalizzazioni e contenimenti di spesa - ha ricordato Marco Alparone, relatore del rendiconto e dell'assestamento - liberando nuove risorse a conferma di una correttezza gestionale confermata anche dal giudizio di parifica espresso dalla Corte dei Conti: pieno rispetto dell'equilibrio di bilancio, miglioramento del risultato d'amministrazione, consistente liquidita' di cassa che ha evitato la contrazione di nuovo debito, pagamento ordinario dei fornitori commerciali in soli 12 giorni sono alcuni degli aspetti qualificanti''.