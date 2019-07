M5S: SULLA TAV ABBIAMO PERSO

giovedì 25 luglio 2019''Abbiamo perso, per molte ragioni, sul Tav''. Ad affermarlo, la capogruppo del Movimento 5 Stelle al Comune di Torino, Valentina Sganga, che aggiunge: ''Non possiamo nasconderci dietro voti parlamentari, non puo' bastare un'azione dimostrativa, utile a sancire veppiu' lo scontato asse di tutti i partiti si' Tav. I nostri elettori ci chiedevano e ci chiedono di fermare la Torino-Lione e noi non lo abbiamo fatto''. ''Dovremmo dire chiaramente perche' e' accaduto questo - prosegue Sganga - quali passaggi sono stati seguiti. Quali difficolta' si sono incontrate. Cos'e' mancato e, soprattutto, cosa si e' sbagliato. E la verita' parte dal fatto che la maggiorazione dei finanziamenti europei al momento non esiste e che le penali sono un falso storico a cui non possiamo pensare di aggrapparci, non noi. E forse tutto questo potremmo perfino tentare di spiegarlo alla Val Susa, quella che oggi ci definisce 'traditori'. Perche' possiamo perdere, ma non possiamo tradire''. ''Questa battaglia - aggiunge la capogruppo M5s in Comune a Torino - meritava vicinanza al territorio, presenza e ascolto. Tutto cio' e', in buona parte, mancato. Forse perche' le priorita' del governare erano tante e grandi, e noi ancora troppo piccoli. Una cosa pero' mi conforta: queste riflessioni e questa disponibilita' all'autocritica hanno ancora agibilita' nel M5S. Riconoscere gli errori e' la piu' grande prova di maturita' che possiamo offrire a chi ha sempre creduto in noi''. ''Concludo sottolineando che la risposta a tutto cio' - prosegue - non puo' essere in alcun caso una scissione. Passo che da sempre sancisce la scomparsa politica di chi lo compie, di chi pensa di difendere cosi' valori che vuole difendere''.