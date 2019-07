CAMBI: EURO SEMPRE PIU' GIU'

giovedì 25 luglio 2019La moneta unica, gia' debole nella prima parte della seduta, rallenta ulteriormente il passo e scivola fino a 1,111 dollari, livelli che non si vedevano da maggio 2017. Il cambio euro/dollaro in avvio era pari a 1,1132 dollari, dagli 1,1139 della chiusura precedente. L'euro ha imboccato la via di ulteriori ribassi dopo che la Banca centrale europea, come previsto ha lasciato i tassi fermi (il tasso principale e' 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,40%) e ha ribadito che resteranno a questi livelli o inferiori fino ''almeno alla prima meta' del 2020 e comunque per tutto il periodo di tempo necessario'' per far risalire l'inflazione. La Bce, usando toni piu' morbidi delle attese, ha spiegato che il consiglio direttivo e' determinato ad agire e ad adeguare i propri strumenti, aprendo quindi a una tempistica piu' ampia in cui e' escluso un rialzo (prima era fino a meta' 2020) e segnalando un possibile taglio. Le decisioni annunciate oggi dalla Bce mostrano un quadro debole e recessivo dell'eurozona, con evidenti minacce di deflazione. L'obbiettivo di riportare l'inflazione al livello del 2% è stato completamente mancato dalla Bce, ormai a più di dieci anni di distanza dalla grande crisi finanziaria mondiale seguita al crollo della banca d'affari americana Lehman.