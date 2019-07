SANCHEZ SCHIANTA: NO GOVERNO

giovedì 25 luglio 2019MADRID - Dopo il fallimento di un tentativo in extremis di accordo, Podemos ha deciso di astenersi oggi al secondo voto di investitura a premier di Pedro Sanchez. Lo ha confermato nel suo intervento in aula il leader socialista: ''con dispiacere costato che persiste il blocco in Parlamento - ha detto - per ottenere l'investitura avevo bisogno di un accordo con il mio alleato principale, Unida Podemos, e l'astensione di uno dei partiti costituzionali''. E poi ha lanciato un affondo al leader del partito della sinistra radicale Pablo Iglesias: ''non è stato mai un problema di programma ad impedire l'accordo, ma il problema sono stati i ministeri''. Il leader socialista ha quindi difeso la sua decisione di rifiutare l'offerta dell'ultimo momento di Podemos, che offrirà l'appoggio del governo in cambio della guida del ministero del Lavoro, mentre i socialisti offrivano Sanità, Pari Opportunità e Casa. ''Desidero guidare il governo ma non a qualsiasi prezzo né un governo qualsiasi - ha affermato - c'e' bisogno di un governo coerente e coeso, no di due governi in uno''. Il premier spagnolo ha riconosciuto che non otterrà la fiducia della Camera dei deputati che gli serve per rimanere al potere, dal momento che non è riuscito a raggiungere un accordo di coalizione con la sinistra radicale. ''L'accordo non è stato possibile'', ha annunciato il leader socialista alla Camera prima del voto dei deputati. ''Non avremo il governo che è importante per la Spagna'', ha aggiunto, attribuendo ancora una volta a Podemos la responsabilità del fallimento dei colloqui.