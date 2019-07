PRESO NIGERIANO: 25 KG DROGA

giovedì 25 luglio 2019ROMA - Nel corso di un controllo alla circolazione stradale nell'area della Stazione Tiburtina, i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma Parioli hanno arrestato un cittadino nigeriano di 31 anni, con precedenti e senza occupazione, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo straniero, mentre transitava in circonvallazione Tiburtina alla guida di un'autovettura, e' stato fermato dai carabinieri per un controllo alla circolazione stradale. Dopo un primo accertamento dei documenti l'uomo ha spiegato ai militari di avere fretta e quindi di velocizzare il controllo. I militari hanno invece deciso di approfondire il controllo. Infatti, a seguito della perquisizione, all'interno del portabagagli, i carabinieri hanno trovato ben 25 chili di marijuana, suddivisi in otto involucri di cellophane, sottoposti a sequestro. Dopo l'arresto il 31enne e' stato accompagnato in caserma e su disposizione dell'Autorita' Giudiziaria, condotto presso il carcere di regina Coeli. L'auto e la droga sono stati sequestrati.