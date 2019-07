85.000 EURO PER STRAORDINARI

giovedì 25 luglio 2019MILANO - In vista della chiusura temporanea dell'aeroporto di Linate e del trasferimento dei voli presso lo scalo di Malpensa, la Giunta regionale di Attilio Fontana ha stanziato 85.000 euro per l'attivazione di servizi straordinari di polizia locale. La delibera, proposta dell'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, prevede la sottoscrizione di un accordo tra Regione Lombardia ed i Comuni di Milano e l'Unione dei Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno (Varese). La Regione, ha spiegato De Corato, contribuira' al sostegno economico delle attivita' straordinarie del personale della Polizia locale di Milano che operera' nell'hub internazionale lombardo a sostegno dei Comuni del territorio. ''Ancora una volta - ha detto l'assessore - Regione Lombardia contribuisce alle esigenze degli operatori di Polizia locale. Lo spostamento temporaneo di voli e di personale da Linate a Malpensa comportera' un notevole incremento delle attivita' in zona: per aumentare la sicurezza stradale ed urbana siamo stati ben disponibili a venire incontro alle esigenze della polizia locale''.