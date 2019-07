PENATI CONDANNATO IN APPELLO

giovedì 25 luglio 2019La sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei Conti ha ribaltato la sentenza di assoluzione in primo grado e condannato al pagamento di un risarcimento di 49 milioni e 437 mila euro a favore di Regione Lombardia per gli 11 imputati, tra cui l'ex presidente della provincia di Milano Filippo Penati, coinvolti nel caso Serravalle. Nello specifico Penati dovra' versare un risarcimento di 19 milioni e 774 mila e 800 euro. Secondo la procura regionale della Lombardia gli imputati nel 2005 avrebbero provocato un danno erariale tra i 35.397.000 e i 97.497.000 milioni originato dalla ''sopravvalutazione del 15 per cento dei titoli azionari della ''Milano Serravalle--Milano Tangenziali'' s.p.a. acquistati dalla ASAM s.p.a. (giaÌ€ ASA s.p.a.), societaÌ€ partecipata della Provincia e dalla stessa successivamente ricapitalizzata all'uopo, dal Gruppo Gavio, nonché dalla successiva svalutazione - conseguente alla vendita azionaria- della quota di partecipazione (18,6 per cento) del Comune di Milano''.