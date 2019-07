LIBIA: LIBERATO PESCHERECCIO

giovedì 25 luglio 2019''Il peschereccio mazarese Tramontana si trova gia' in acque internazionali, fuori dall'area a rischio sequestri''. Lo dice Nino Carlino, presidente del Distretto della pesca e crescita blu di Mazara del Vallo. ''Il pescato - aggiunge - e' stato sequestrato e i marittimi non faranno immediato rientro a casa, ma proseguiranno nelle loro battute di pesca nel Canale di Sicilia''. Il Tramontana, che a bordo ha sette uomini di equipaggio, cinque italiani e due tunisini, era stato sequestrato martedi' scorso da militari libici a circa 60 miglia al largo di Misurata nel cui porto era stato poi condotto. Il rilascio, annunciato da Palazzo Chigi, e' avvenuto nella serata di ieri. ''Sono contento di come si sia conclusa la vicenda in Libia, tenuto conto che il Paese al momento non e' stabile''. Lo dice Giuseppe Pipitone, armatore del peschereccio Tramontana, sequestrato martedi' scorso da militari libici a 60 miglia dal porto di Misurata e dissequestrato ieri sera, intorno alle 20,30. ''Il peschereccio - aggiunge Pipitone - ha lasciato Misurata scortato da motovedette libiche. Ho sentito stamattina il comandante e mi ha rassicurato sul fatto che tutto l'equipaggio sta bene. Al momento il Tramontana si trova in pesca, con altri pescherecci, ma distante dalla zona di pesca libica''. Pipitone, infine, ringrazia le istituzioni, a tutti i livelli, che si sono adoperate per il dissequestro e la Marina militare.