BOOM EXPORT ITALIANO: +3,9%

giovedì 25 luglio 2019A giugno l'Istat stima per l'intescambio commerciale con i paesi extra Ue, un marcato aumento congiunturale per le esportazioni (+3,9%) e un lieve calo per le importazioni (-0,5%). L'incemento congiunturale delle esportazioni interessa in misura piu' rilevante i beni di consumo durevoli (+7,2%) e i beni strumentali (+5,7%). L'energia (-1,7%) registra invece una diminuzione. Dal lato dell'import, la contrazione congiunturale e' piu' intensa per i beni di consumo non durevoli (-3,0%) e i beni di consumo durevoli (-2,4%). Nell'ultimo trimestre mobile (aprile-giugno 2019), la positiva dinamica congiunturale dell'export verso i paesi extra Ue (+1,4%) e' trainata dalla forte crescita dei beni di consumo non durevoli (+8,0%); tutti gli altri raggruppamenti principali di industrie risultano invece in diminuzione. Nello stesso periodo, anche le importazioni registrano un aumento congiunturale (+1,3%), determinato dall'energia (+6,5%). A giugno le esportazioni sono in diminuzione su base annua (-2,2%). La flessione e' marcata per l'energia (-29,9%) e i beni strumentali (-12,9%).