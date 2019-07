RIXI: BENE CONTE SU TAV

giovedì 25 luglio 2019Il deputato della Lega ed ex sottosegretario alle Infrastrutture ed ai Trasporti, Edoardo Rixi, ospite di ''Radio Cusano Campus'', ha affermato, in merito al Tav, che ''nel momento in cui anche il premier'' Conte ''elimina quei dubbi che in precedenza aveva sollevato, credo che si sia tracciata una linea molto precisa sulla realizzazione dell'opera. E' vero che quest'opera la ereditiamo dal passato, con pesanti errori commessi dai governi precedenti. Il tunnel di Valico finanziato per la maggior parte da fondi italiani, nonostante fosse quasi tutto su territorio francese. Ora l'aumento dei fondi europei e la riduzione di quelli italiani ci potrebbe far risparmiare 2 miliardi di euro, che potranno essere destinate altrove. Se invece non si realizzasse l'opera come chiede Di Maio'', ha proseguito l'esponente del Carroccio, ''dovremmo restituire da subito un miliardo di euro e poi altri due miliardi dei contribuenti. Il Tav e' importante per l'Italia perche' portare le merci su treno, e non su camion, consente di adempiere a quel rispetto ambientale previsti anche dall'Unione europea. Inoltre'', ha concluso Rixi, ''isolarsi dagli altri Paesi vorrebbe dire in prospettiva non avere sviluppo per il nostro export''.