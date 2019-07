TRUMP E FARAGE CON JOHNSON

mercoledì 24 luglio 2019LONDRA - Il presidente degli Stati Uniti, Donad Trump, si e' congratulato in maniera entusiastica con il nuovo primo ministro britannico, il leader dei Tory Boris Johnson, definendolo ''il Trump del Regno Unito''. Lo riferisce il quotidiano ''The Telegraph'', secondo cui Johnson e' consapevole della necessita' di rilanciare la ''relazione speciale'' tra il Regno Unito e gli Stati Uniti. Il primo ministro del Regno Unito progetta, quindi, di incontrare tre volte il presidente degli Usa nei primi 100 giorni del suo governo, il cui mandato inizia formalmente nella giornata di oggi. Sono, infatti, 100 i giorni che mancano al 31 ottobre, la scadenza per la Brexit entro la quale Johnson ha promesso di far uscire il Regno Unito dall'Ue ''a costo di morire'': Al fine realizzare tale impegno, per il Regno Unito e' essenziale l'appoggio degli Stati Uniti, soprattutto nei settori dell'economia e del commercio. Intanto, la nomina di Johnson a primo ministro del Regno Unito e' stata accolta con favore anche dal leader del Brexit Party, Nigel Farage. In un contributo pubblicato sul ''Telegraph'', Farage offre a Johnson il proprio appoggio per realizzare la Brexit entro il 31 ottobre. Inoltre, il leader del Brexit Party suggerisce a Johnson di indire al piu' presto le elezioni anticipate nel Regno Unito e gli propone un patto elettorale di desistenza per ottenere alla Camera dei comuni una stabile maggioranza a favore del recesso del paese dall'Ue. In questo caso, l'alleanza Tory Brexit Party otterebbe una vittoria schiacciante sui laburisti.