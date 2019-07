MILANO-CORTINA: SI PARTE!

mercoledì 24 luglio 2019MILANO - Riqualificazione degli impianti per gli sport invernali, miglioramento della viabilità e dei collegamenti ferroviari, abbattimento delle barriere architettoniche, sostenibilità ambientale, promozione dell'attività dilettantistica e agonistica tra i giovani, gli investimenti regionali e il calendario relativo ai prossimi passi in vista delle Olimpiadi del 2026. Questi alcuni degli argomenti affrontati durante le sedute congiunte delle commissioni consigliari lombarde 'Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione' e 'Montagna' a cui hanno partecipato l'assessore allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi, e il sottosegretario alla presidenza con delega ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi. ''Il nostro ruolo - ha detto Cambiaghi - è programmare le politiche sportive da qui al 2026 con l'obiettivo di crescere la futura generazione olimpica. Bisogna lavorare sia sull'impiantistica sia sulla promozione e in quest'ottica abbiamo già stanziato 1,4 milioni per sostenere le spese per la stagione sciistica e altri 8 milioni per riqualificare e ristrutturare gli impianti di risalita, per innevamenti artificiali rapidi entro le 48 ore''. La macchina organizzativa per i Giochi olimpici è dunque già avviata. ''Mancano 7 anni ai Giochi - ha aggiunto Cambiaghi - e in questo periodo possiamo contribuire a sostenere lo sport di base per arrivare a preparare i giovani atleti lombardi''. Tra le iniziative già avviate, l'assessore ha ricordato il progetto Freeskypass, con 500.000 euro per far sciare gratuitamente tutti gli under 16 lombardi e le iniziative per la promozione delle professioni della montagna. Ha quindi annunciato l'avvio del portale e l'app 'Sport di montagna'.