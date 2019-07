FONTANA: NO RIFORMICCHIE

mercoledì 24 luglio 2019''Io dell’incontro ho letto sui giornali, non so assolutamente niente e non sono stato convocato per alcun incontro, se dovesse arrivare questa convocazione sicuramente andrò e mi attiverò per essere presente ma al momento non posso confermarlo''. Così il governatore lombardo Attilio Fontana a Radio Rtl 102.5. '' Sul resto del discorso credo che, prima di fare ogni considerazione ,sia opportuno leggere cosa eleggerà perché le anticipazioni fatte sia dai vari ministri che dalla Ministra stessa parlano di una rivisitazione dell’autonomia finanziaria, l’unico punto su cui eravamo d’accordo - aggiunge - Non competenze in materia di sanità e di scuola, quindi nessun tempo di competenze in materia di infrastrutture, quindi se queste sono le premesse è inutile che venga a Roma. Se le condizioni saranno diverse sicuramente verrò ma credo sia prima necessario esaminare e valutare il testo che dovesse uscire dal CdM perché come ha detto sia il mio collega Zaia, che Bonaccini che io, se la riforma è una riforma seria siamo prontissimi a discutere, se è una riformicchia fatta solo per accontentare i giornali che possono dare un titolo e per accontentare qualcuno che può dire di essere il papà dell’autonomia, io e i miei colleghi non ci stiamo''.