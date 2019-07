GOMORRA ISPIRA LE BABY GANG

mercoledì 24 luglio 2019MILANO - Il gruppetto di minorenni, a Vimercate e dintorni, che prendeva di mira dei coetanei, li accerchiava, li derubava e li costingeva a consegnare denaro e cellulari per poi picchiarli, si ispirava ''a Gomorra''. Lo evidenzia la Lega in Lombardia tirando in ballo Roberto Saviano. ''Personalmente credo che episodi di ragazzini, delinquenti in erba, che si ispirano dichiaratamente a Gomorra, costituisca qualcosa su cui riflettere attentamente'', afferma il vicecapogruppo della Lega al Pirellone, Andrea Monti, all'indomani dell'arresto della banda di minorenni accusata di almeno 12 rapine. ''A prescindere dal fatto in se', non nuovo purtroppo, quello che fa specie e' l'influenza sempre maggiore esercitata su questi adolescenti da serie televisive come Gomorra, a cui questi soggetti si sono ispirati nel modus operandi, dove il mafioso di turno viene posto sotto una luce pericolosamente affascinante'', continua il suo ragionamento il leghista. E allora, ''magari qualcuno, come l'autore del libro e sceneggiatore dell'omonima serie tv, Roberto Saviano, al posto che passare le proprie giornate attaccando il ministro dell'Interno, che davvero combatte le mafie con i fatti, potrebbe fare una riflessione utile su quali effetti abbia provocato il suo modo di presentare la camorra, specie sui piu' giovani''. Questo perche', ''anche televisivamente, la criminalita' organizzata va trattata in quanto tale- chiosa Monti in un comunicato- cioe' come il principale cancro dell'Italia''.