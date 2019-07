CASELLATI A FAVORE AUTONOMIA

mercoledì 24 luglio 2019ROMA - SENATO - L'autonomia differenziata ''può rappresentare a mio avviso più un'opportunità che un rischio''. Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, a Palazzo Giustiniani incontrando i giornalisti per la tradizionale cerimonia di consegna del Ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. ''Come sapete - ha sottolineato - la centralità del Parlamento, così come previsto dalla Costituzione, oltre ad essere un presupposto fondamentale del nostro assetto istituzionale è un arricchimento della qualità delle scelte e delle iniziative legislative. In linea con quanto più volte ribadito dal Capo dello Stato - che colgo l'occasione di ringraziare per la costante attività svolta a salvaguardia del Paese -, su questo tema insieme al Presidente Fico abbiamo sempre trovato intese utili per rafforzarne il reale esercizio. Sarà così anche per quanto riguarda l'iter per l'approvazione dell'autonomia differenziata, che può rappresentare a mio avviso più un'opportunità che un rischio''. ''Governo, Regioni, Parlamento: saranno tutti chiamati a dare un contributo per rendere effettivi i principi di sussidiarietà e buon andamento, senza egoismi e senza penalizzazioni per nessuno. Ci sarà quindi la necessità di tener conto di tante esigenze e di contemperare aspetti geografici, sociali ed economici, sapendo che i cittadini ci chiedono di ridurre la distanza tra decisori e territorio in una logica di efficacia, efficienza ed economicità''.