AFD: SALVINI HA RAGIONE

mercoledì 24 luglio 2019Avanzata dal vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, ministro dell'Interno e leader della Lega, la proposta di isitituire centri di identificazione per i migranti nelle regioni limitrofe ai loro paesi di provenienza, e' ''molto ragionevole''. E' quanto affermato da Alexander Gauland, che con Joerg Meuthen esercita la presidenza di Alternativa per la Germania (AfD), partito di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti. Come riferito dal sito di informazione tedesco ''Finanznachrichten.de'', Gauland ha inoltre affermato come, nell'elaborazione di una politica dell'Ue per l'immigrazione, ''non si deve ignorare un paese importante come l'Italia, che sopporta il peso maggiore dei migranti in arrivo dal Mediterraneo''. Pertanto, ha proseguito il copresidente di AfD, ''e' giusto che Francia e Germania incontrino l'Italia alla pari, rispettino le sue posizioni politiche e le integrino nella politica comune per l'immigrazione''. Il riferimento e' al contrasto tra Parigi e Berlino da un lato e Roma dall'altro sul sistema per la redistribuzione dei migranti soccorsi nel Mediterraneo. Per Salvini, i migranti devono essere fatti sbarcare direttamente anche in altri paesi dell'Ue. Commentando tali sviluppi, Gauland ha affermato che, ''se Germania e Francia tenteranno di risolvere da sole la delicata questione dei migranti, l'Ue sara' alla fine divisa''. Inoltre, il copresidente di AfD ha invitato i governi di Parigi e Berlino a ''non andare da soli'' nell'affrontare la questione migratoria, ma a ''ripensare invece la politica europea sull'immigrazione''. In particolare, Gauland ha evidenziato che Francia e Germania ''non dovrebbero imporre la loro politica sbagliata''.