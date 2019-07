SALVINI: FLOP DI MACRON

mercoledì 24 luglio 2019PARIGI - Convocato a Parigi il 22 luglio scorso per istituire un meccanismo di redistribuzione in Europa dei migranti soccorsi nel Mediterraneo, l'incontro informale dei ministri degli Esteri e dell'Interno degli Stati membri dell'Ue si e' rivelato ''un flop''. E' quanto affermato dal vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, ministro dell'Interno e leader della Lega, che ha disertato la riunione di Parigi. Come scrive il quotidiano tedesco ''Handelsblatt'', Salvini ha ribadito che ''l'Italia non deve tornare a essere il campo profughi dell'Europa'' e ha dichiarato che l'incontro di Parigi e' stato ''voluto da francesi e tedeschi''. Inoltre, il leader della Lega ha motivato la sua assenza dalla riunione dei ministri degli Esteri e dell'Interno degli Stati membri dell'Ue a Parigi sostenendo che se il presidente francese Emmanuel Macron ''intende discutere di migranti, deve venire a Roma''. L'obiettivo dell'incontro era impedire che Italia e Malta continuino a chiudere i propri porti alle navi delle organizzazioni non governative che soccorrono i migranti nel Mediterraneo. Secondo Francia e Germania, i profughi dovrebbero sbarcare nei due paesi per poi essere redistribuiti nell'Ue. La proposta franco-tedesca si e' arenata sull'opposizione dei governi di Roma e La Valletta. Per Salvini, le navi delle ong devono, infatti, ''sbarcare i migranti anche negli altri paesi dell'Unione europea'', riferisce l'emittente televisiva tedesca ''Deutschlandfunk''.