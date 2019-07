DELINQUENTI AFRICANI, RETATE

mercoledì 24 luglio 2019I Carabinieri di Licata (Agrigento) hanno eseguito un blitz nei confronti di una pericolosa banda che operava in città smerciando droga tra giovani e giovanissimi. Sei le misure cautelari eseguite nei confronti di un gruppo costituito da africani richiedenti asilo e due italiani che facevano giungere la droga in autobus da Palermo. ''Capolinea'', appunto, il nome in codice dell'operazione ordinata nella notte dalla Procura di Agrigento, su provvedimento emesso dal gip del capoluogo. La droga, principalmente hashish, veniva trasportata tra i bagagli da corrieri africani compiacenti che poi la smerciavano direttamente o indirettamente a giovani e giovanissimi vicino a scuole e a luoghi di aggregazione. Utilizzato, come luogo di spaccio, anche il centro di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo. Il giro di affari è stato stimato in oltre 500mila euro. Sei, gli arrestati. Altra operazione, questa volta della Polizia, a Nuoro: organizzava matrimoni fittizi fra italiani e marocchine per far ottenere la cittadinanza alle donne da avviare alla prostituzione con clienti anziani da circuire e poi depredare. Un'organizzazione formata da tre marocchini - una donna di 60 anni, suo figlio e un'altra lontana parente - e attiva nel Nuorese, a Siniscola, e' stata scoperta dalla Squadra mobile di Nuoro, impegnata in una serie di perquisizioni dalle prime ore del mattino. La donna e' agli arresti domiciliari, mentre agli altri due complici e' stata notificata la misura di divieto di avvicinamento alle anziane vittime. Il gruppo e' accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, induzione e sfruttamento della prostituzione e circonvenzione di incapace.