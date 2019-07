BARCONI AFRICANI & SIGARETTE

martedì 23 luglio 2019MARSALA - Trasportavano africani e sigarette di contrabbando dalla Tunisia alle coste meridionali del Trapanese ma sono stati arrestati dalla guardia di finanza. Protagonisti otto, di cui quattro italiani e quattro cittadini tunisini, destinatari di una ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale di Palermo ed eseguita dalle fiamme gialle di Marsala. Gli otto sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e al contrabbando di sigarette. L'operazione, denominata 'Sea Ghosts', e' stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo ed e' stata portata avanti attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre che interventi in mare da parte delle unita' della guardia di finanza di Mazara del Vallo. I promotori dell'organizzazione sarebbero due italiani e un tunisino: Angelo Licciardi, Giuseppe Vasile e Nizar Zayar, tutti in carcere. Altri tre tunisini, finiti anche loro in carcere, procacciavano migranti e sigarette da trasportare direttamente dal paese nordafricano, svolgendo anche le mansioni di scafisti. I migranti venivano chiamati in codice 'agnelli'. Giunti in Sicilia, questi venivano regolarizzati illegalmente attraverso la complicita' della titolare di una ditta, Giuseppa Randazzo, residente a Marsala, cosi' come Licciardi e Vasile. Randazzo, rappresentante legale anche di una cooperativa agricola, e' finita ai domiciliari: avrebbe provveduto ''sistematicamente - sostengono gli investigatori - alla stipula di contratti di lavoro fittizi per consentire ai clandestini di ottenere i permessi di soggiorno e di ottenere l'indennita' di disoccupazione agricola dall'Inps''.