FALSI PERMESSI: 10 IN GALERA

martedì 23 luglio 2019CATANIA - Ci sono un funzionario dell'Anagrafe e due vigili urbani del Comune di Catania tra le persone arrestate nell'ambito dell'operazione di polizia portata a termine dalla Digos nell'ambito di un'indagine sul favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sono Michele Sampognaro (funzionario), Attilio Topazio e Giuseppe Torre (vigili urbani). Le altre persone arrestate sono Seck Abdourahmane Siley (capo promotore dell'organizzazione), Sarr Cheikh (luogotenente factotum), Alessandro Faranda (falso datore di lavoro e coniuge simulato), Lorenzo Russo (falso ospitante), Sow Sahada (procacciatore di affari), Hossain Kayum (autore della contraffazione materiale dei documenti), Singh Simranjit (falso ospitante). Il perito (bangladese) e i tre impiegati del Comune si sarebbero prestati, dietro ''rilevanti compensi economici'', a rendere false dichiarazioni e a compiere atti contrarti al dovere di ufficio. Le tariffe variavano dai 30 euro per un cambio di residenza ai cinque mila euro per un matrimonio fittizio. Sono stati individuati circa 100 soggetti stranieri favoriti dall'organizzazione; fra questi un tunisino, che aveva contatti diretti con un soggetto all'epoca arrestato per altri fatti insieme a Anis Amri, il terrorista autore della strage di Berlino, avvenuta ai mercatini di Natale il 19 dicembre 2016. I fari sono stati accesi, dunque, su un sistema collaudato si permessi di soggiorno in tempi brevi, matrimoni fittizi tra stranieri e cambi di residenza con la compiacenza di un funzionario comunale e dei vigili urbani che si prestavano, all'occorrenza, in cambio di denaro si prestavano. I dieci arrestati sono ritenuti appartenenti a un'associazione per delinquere.