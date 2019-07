BREXIT DURA IN ARRIVO

martedì 23 luglio 2019LONDRA - Lo scenario di un divorzio senz'accordo (no deal) del Regno Unito da Bruxelles e' ormai ''molto probabile'': lo sostiene il vertice di Getlink, la societa' di gestione dello strategico tunnel sotto la Manica attraverso cui passano i treni che collegano l'isola al continente europeo, in un monito lanciato poche ore prima dell'ufficializzazione - prevista da tutti i pronostici - di Boris Johnson nei panni di nuovo leader Tory e prossimo primo ministro britannico. Nel suo outlook periodico, Getlink indica ora lo scenario della Brexit no deal come il piu' probabile, con una previsione sulle proprie entrate nette ridotta a 560 milioni di euro per la fine di quest'anno, contro i 575 milioni stimati in caso di uscita concordata dall'Ue. ''L'assenza di un'intesa sulla Brexit entro il 31 ottobre e' diventata molto probabile, lo scenario di riferimento e' adesso quello di un no deal'', ha spiegato stamane l'amministratore delegato della societa', Jacques Gounon. Il brexiteer Johnson ha ripetutamente assicurato che Londra uscira' dall'Ue il 31 ottobre, ''deal o no deal''.