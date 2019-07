ITALIA E MALTA INSIEME

martedì 23 luglio 2019Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, ministro dell'Interno e leader della Lega, ha disertato l'incontro informale dei ministri degli Esteri e dell'Interno degli Stati membri dell'Ue tenuto ieri, 22 luglio, a Parigi per l'istituzione di un meccanismo di redistribuzione in Europa dei migranti soccorsi nel Mediterraneo. E' quanto riferisce il quotidiano tedesco ''Die Welt''. In un messaggio sul proprio profilo Twitter, Salvini ha affermato che l'Italia ''non deve essere piu' un campo profughi per Bruxelles, Parigi o Berlino''. Sul proprio profilo Facebook, il leader della Lega ha inoltre dichiarato: ''Basta con le decisioni assunte soltanto a Parigi o Berlino. L'Italia non e' piu' disponibile ad accettare tutti i migranti che arrivano in Europa''. Intanto, Italia e Malta hanno presentato un documento in cui propongo l'istituzione di centri di identificazione per i migranti nelle regioni confinanti con i paesi d'origine dei profughi. Per il titolare del Viminale, tale iniziativa deve servire come inizio di una ''discussione del tutto nuova'' sulla politica dell'Ue in materia di immigrazione.