SANCHEZ OGGI VA A SBATTERE

martedì 23 luglio 2019MADRID - Non c'e' la minima possibilita' che oggi, 23 luglio, i due terzi del Congresso votino a favore dell'investitura di Pedro Sanchez alla presidenza del governo spagnolo e, dati i recenti sviluppi, non e' per niente certo che il leader socialista riesca a conquistare la maggioranza semplice al secondo turno, previsto a 48 ore di distanza dal primo. Lo riferisce la stampa spagnola sottolineando come il dibattito sulla fiducia, iniziato ieri nella Camera bassa, abbia ulteriormente allontanato Sanchez dal suo presunto alleato ''favorito'', ovvero Pablo Iglesias di Unidas Podemos. Il leader del partito viola, che ha nelle mani i 42 voti necessari all'elezione di Sanchez, ha infatti messo in chiaro di non voler essere un ''elemento decorativo'' di un governo monocolore, tornando cosi' a ribadire la richiesta di poter presiedere almeno cinque dicasteri. Sanchez, dal canto suo, ha invece reiterato il suo rifiuto a un governo di coalizione, offrendo a Podemos la possibilita' di accordarsi solo sull'investitura, per non spingere il Paese alle urne per la quarta volta in quattro anni. Senza i voti di Podemos, il Psoe, che puo' contare su 123 eletti su 350, non ha la minima chance di raggiungere la maggioranza semplice richiesta al secondo turno. L'unica altra opzione sarebbe l'astensione di grandi partiti, come Pp e Ciudadanos, che hanno pero' confermato di non essere disponibili ad agevolare l'investitura di Sanchez