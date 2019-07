PRESA BABY GANG NEL MONZESE

martedì 23 luglio 2019MILANO - I carabinieri di Monza Brianza stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di quattro minorenni, responsabili di dodici rapine aggravate, una tentata rapina aggravata, un furto aggravato e porto abusivo di armi commessi tra gennaio e maggio 2019. L'indagine e' stata coordinata dalla Procura per i Minorenni di Milano. La baby gang prendeva di mira le proprie vittime, di eta' compresa tra i 13 e i 16 anni, che erano accerchiate, minacciate con coltelli e costrette a consegnare denaro e cellulari. Gli arrestati hanno contesti familiari problematici, con genitori separati, alcuni precedenti penali. Molto attivi sui social, sui loro profili i ragazzi si ritraevano con pistole e passamontagna. ''Esprimo soddisfazione per l'operazione che i Carabinieri di Monza Brianza stanno concludendo con successo in queste ore e che ha tradotto in carcere quattro minorenni identificati come gli autori di una serie impressionante di rapine aggravate, porto d'armi abusivo e altre gravi fattispecie delittuose che, da padre, fatico ad accostare a ragazzi ancora minorenni''. Cosi' il senatore monzese della Lega e capogruppo al Senato Massimiliano Romeo commenta l'operazione dei carabinieri. ''La mia personale vicinanza va alle altrettante giovani vittime che hanno dovuto subire vessazioni e soprusi, augurando loro che possano presto lasciarsi presto alle spalle tali brutte vicende. Infine, il mio plauso va alla Procura dei Minorenni di Milano ed ai Carabinieri di Monza Brianza per aver coniugato con successo capacita' investigativa e controllo del territorio, lanciando un segnale di fondamentale presenza delle istituzioni e di convinta lotta al crimine''