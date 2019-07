LA FESTA DELLA LEGA LOMBARDA

lunedì 22 luglio 2019La Lega Lombarda ha organizzato la sua festa nazionale, che sara' inaugurata dal vicepremier Matteo Salvini, dal 25 al 28 luglio a Golasecca, in provincia di Varese. ''Anche quest'anno - ha commentato il segretario della Lega Lombarda, Paolo Grimoldi - la festa nazionale della Lega Lombarda sara' un grande evento, politico, aggregativo e ricreativo. In quattro sere consecutive, nel centro sportivo di Golasecca, porteremo dibattiti e informazione, ma anche buona musica e ottima cucina''. Grimoldi ha quindi ringraziato anticipatamente ''tutti i militanti e sostenitori lombardi, e tutti i militanti della provincia di Varese che ospita la festa, per il grande lavoro che hanno svolto per organizzare questa nostra festa e per tutte le sere in cui sgobberanno, in cucina, ai tavoli, ai parcheggi, per fare tutto nel migliore dei modi, come sempre''. Questa e' l'edizione numero 24 della festa nazionale che, ha aggiunto il segretario, ''ha saputo essere cosi' longeva grazie al supporto dei volontari che la rendono possibile e che l'hanno trasformata in un appuntamento fisso nel panorama politico lombardo''. Il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, e' atteso sul palco di Golasecca per la serata iniziale di giovedi' 25, mentre nelle serate successive, in cui si alterneranno sul palco ogni sera parlamentari, assessori e consiglieri regionali, spicca l'incontro del 28 luglio, cui saranno presenti i governatori della Lombardia Attilio Fontana, del Friuli Massimiliano Fedriga, della Liguria Giovanni Toti e del Trentino Maurizio Fugatti, per confrontarsi sul tema dell'autonomia.