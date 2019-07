FORMIGONI VA AI DOMICILIARI

lunedì 22 luglio 2019MILANO - Cinque mesi di carcere. Ma adesso l'ex governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, potra' finire di scontare la sua pena ai domiciliari. La decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano e' arrivata dopo che Formigoni ha accettato la condanna e chiesto di essere autorizzato a fare il volontario in un convento di suore per il resto della pena. L'ex governatore era stato condannato in via definitiva, il 21 febbraio scorso, a 5 anni e 10 mesi per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sulla clinica Maugeri. Il giorno dopo per lui si erano aperte porte del carcere di Bollate (Milano). Dopo la sentenza, la difesa aveva chiesto che l'ex governatore scontasse la pena ai domiciliari, visto che ha piu' di 70 anni, sostenendo che la legge 'Spazzacorrotti' (che ha inserito il reato di corruzione tra quelli per cui non possono essere chieste misure alternative al carcere) non sarebbe retroattiva. Una tesi contestata dalla Procura generale di Milano. Alla fine, il 29 marzo, la Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta, stabilendo che Formigoni dovesse rimanere in carcere. Poi qualche giorno fa, e' arrivata la svolta. Formigoni si e' presentato davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, assieme ai suoi avvocati, per chiedere nuovamente la detenzione domiciliare. L'ex governatore ha una nuova carta da giocare: ha accettato la condanna e chiesto di essere autorizzato a fare il volontario in un convento di suore per il resto della pena. L'accettazione della condanna e' indispensabile per ottenere i benefici penitenziari.