TASKFORCE NAVALE CONTRO IRAN

lunedì 22 luglio 2019WASHINGTON - Gli Stati Uniti stanno esercitando forti pressioni politico-diplomatiche sul Regno Unito per convincere il governo di Londra ad unirsi alla progettata task force che dovrebbe proteggere il traffico delle petroliere nel Golfo Persico dalle minacce dell'Iran. Lo riferisce oggi il quotidiano britannico ''The Guardian'', commentando la ''crisi delle petroliere''. A essere sotto pressione da parte degli Usa e' soprattutto il ministro degli Esteri britannico, Jeremy Hunt, che finora e' stato nettamente restio a seguire la linea dura nei confronti dell'Iran assunta dagli Stati Uniti. Secondo il ''Guardian'', a far cambiare idea a Hunt potrebbero essere i segnali che sono arrivati in queste ore da Teheran. La Repubblica islamica sembra, infatti, pronta a ingaggiare un prolungato braccio di ferro con il Regno Unito e a mantenere a lungo sotto sequestro la petroliera britannica Steno Impero, fermata nel fine settimana scorso mentre attraversava lo Stretto di Hormuz dalle forze di sicurezza iraniane. L'obiettivo di Teheran e' il rilascio della petroliera Grace 1, abbordata all'inizio di luglio dai Fanti di marina britannici nello Stretto di Gibilterra mentre entrava nel Mar Mediterraneo. Il sequestro della Gace 1 e' stato eseguito in ottemperanza a un'esplicita richiesta degli Stati Uniti perche' la nave e' sospettata di infrangere le sanzioni dell'Ue che vietano la vendita di greggio alla Siria. Nella giornata di ieri 21 luglio, le autorita' di Gibilterra hanno reso noto che la Grace 1 rimarra' sotto sequestro per almeno un altro mese.