BUNDESBANK: GERMANIA VA MALE

lunedì 22 luglio 2019BERLINO - La Germania probabilmente registrera' una ulteriore contrazione del Pil nel secondo trimestre, appesantita da esportazioni poco brillanti e dal settore delle costruzioni piu' debole. Lo riferisce la Bundesbank nel bollettino mensile. I rinnovati segnali di debolezza nella piu' grande economia europea saranno analizzati questa settimana in occasione della riunione della Bce sull'opportunita' di liberare nuovi stimoli monetari per l'economia della zona euro. L'economia della Germania, tradizionalmente ancorata alle esportazioni, e' risultata una delle principali vittime delle tensioni internazionali che si sono intensificate negli ultimi mesi, che vanno dalla guerra commerciale alla Brexit. Nel suo rapporto mensile, la Bundesbank avverte che il rallentamento del settore industriale in Germania e' proseguito nel secondo trimestre e che la minaccia della Brexit ha pesato su esportazioni gia' deboli. ''Non si riesce ancora a intravedere una ripresa nel settore delle esportazioni e dell'industria'' afferma la Bundesbank.