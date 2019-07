AUTONOMIA NON DIVIDE ITALIA

lunedì 22 luglio 2019VENEZIA - I vantaggi dell'Autonomia sono l'efficienza e la responsabilita', soprattutto premiare le virtuosita', ma non si creera' un Paese di serie A e di serie B''. Lo dice stamane il governatore del Veneto Luca Zaia. ''Questa e' una brutta manfrina - aggiunge - che non vogliamo piu' sentire''. La verita', per Zaia, ''e' che da un lato i cittadini avranno risposte celeri e avranno viste ridotte le catene decisionali. Dall'altro per quanto riguarda i cittadini del Sud finalmente riusciranno a misurare la qualita' dei loro amministratori, perche' questa e' la verita'''. ''Oggi gia' abbiamo un esempio di Autonomia, che e' quella della sanita': non c'e' l'Autonomia del Veneto, non c'e' quella della Lombardia o dell'Emilia Romagna ma nella sanita' tutte le regioni hanno un budget e la gestione della sanita' - spiega -. Se ci sono ancora regioni che vedono i loro cittadini costretti a fare le valigie per andarsi a curare fuori regione, molto probabilmente il problema non e' dell'Autonomia ma della mala gestio da parte di qualcuno''.