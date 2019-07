NORDIO: TANGENTI LEGA? BALLE

lunedì 22 luglio 2019''Le conversazioni diffuse non evidenziano trattative di tangenti, e ancor meno di finanziamenti alla Lega. Si parla di affari con una banca che, a quanto ho letto, ha un bilancio da pizzeria. La procura di Milano indaga da mesi, e non ha ipotizzato il reato di finanziamenti illeciti. Infine, e come al solito, quando si tratta di intercettazioni diffuse a spizzico, c'è il rischio che vengano selezionate in modo interessato per colpire qualcuno''. Lo afferma Carlo Nordio, ex procuratore aggiunto di Venezia, sul caso dei presunti fondi russi e l'incontro all'hotel Metropol di Mosca. Sulla registrazione della conversazione fatta avere a BuzzFeed, ''le ipotesi sono molte, ma oggi i sistemi di intercettazione, anche a distanza, sono tali e tanti che chiunque può esserne stato l'autore. Con queste captazioni di conversazioni vale l'ammonimento di Richelieu: 'Datemi una lettera e un paio di forbici e ne farò impiccare l'autore'''. Nordio, sempre nell'intervista al quotidiano 'Libero', parla anche del tema migranti, del caso di Carola Rackete. ''Una coincidenza è una coincidenza, ma due coincidenze sono un indizio e tre fanno quasi una prova. Vi è stata, in quei giorni - ha sottolineato NORDIO - una concentrazione tale di ong e una spavalderia nello sfidare le nostre leggi che è più facile pensare a una strategia pianificata, piuttosto che a una serie casuale''. ''Molti Paesi hanno interesse a destabilizzare il nostro governo, e questo può esser ritenuto un mezzo efficace''.