DI MAIO: NOI COL PD? MAI!

lunedì 22 luglio 2019''I media ogni giorno provano ad accostarci alle altre forze politiche. Ormai e' diventato l'hobby di molti commentatori e pseudo analisti politici. Perche' lo fanno? Per mettere zizzania. Ci provocano in tutti i modi, ma forse non hanno ancora capito una cosa: noi siamo orgogliosamente diversi da tutti gli altri. E lo abbiamo dimostrato in questi anni con i fatti. Ultimamente i giornali non fanno altro che scrivere di un'alleanza tra Pd e MoVimento in procinto di decollare. A giorni alterni anche esponenti di spessore del Partito democratico provano ad aprire al MoVimento, ad esempio oggi lo fa Dario Franceschini con un'intervista rilasciata al Corriere. Quanta fantasia!''. Cosi', in un post su Facebook, il vice premier e leader del M5S Luigi Di Maio. ''Noi siamo orgogliosamente diversi da certe forze politiche che non hanno avuto il coraggio di prendere una posizione ben precisa dopo lo scandalo sugli affidi dei minori di Bibbiano e che vedono propri esponenti coinvolti in questa drammatica vicenda. Noi siamo orgogliosamente diversi da certe forze politiche che quando hanno avuto la possibilita' di governare invece di tutelare il nostro Paese hanno pensato bene di svenderlo all'Europa e di portare avanti politiche d'austerita' che hanno prodotto poverta' e disoccupazione'', aggiunge.