LIVORNO, 10 ARRESTI: SPACCIO

giovedì 18 luglio 2019LIVORNO - E' in corso dalle prime luci dell'alba, su disposizione della Procura di Livorno, un'operazione condotta dalla squadra mobile livornese in collaborazione con l'ufficio investigativo della questura di Lecce, per l'esecuzione un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal Gip, nei confronti di dieci persone di nazionalità albanese, tunisina e italiana, ritenute componenti di un gruppo criminale dedito alla commercializzazione di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina e marijuana), nelle principali piazze di spaccio della città toscana. Insieme all'esecuzione delle misure cautelari personali, si stanno eseguendo anche 13 perquisizioni domiciliari e personali. L'attività d'indagine, svolta attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché servizi di osservazione e pedinamento, ha permesso di documentare e riscontrare numerosissime cessioni di sostanza stupefacente da parte degli indagati, circa 30 al giorno. L'attività di spaccio era ben strutturata, hanno spiegato gli investogatori: l'acquirente si accordava telefonicamente con lo spacciatore per avere indicazioni circa il luogo in cui poter acquistare la dose di stupefacente e, ricevute le informazioni richieste, si recava all'appuntamento, in zone della città di volta in volta sempre diverse. Inoltre, in questa prima fase avveniva la sola consegna del denaro, mentre, poco dopo, un altro soggetto con il ruolo di mero pusher, in un luogo poco distante, effettuava la consegna della droga. Queste modalità rendevano, secondo gli indagati, più sicura l'illecita cessione poiché la stessa veniva eseguita da soggetti diversi e in luoghi diversi.