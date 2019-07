CONTE: FALSO DI REPUBBLICA

giovedì 18 luglio 2019''Oggi il quotidiano 'La Repubblica' pubblica una lettera del Presidente del Consiglio. Il titolo pubblicato in prima pagina ('Conte: tradito dalla Lega in Europa') e il titolo interno ('Possibili danni all'Italia dopo il tradimento della Lega alla Ue') sono stati liberamente elaborati dalla Redazione e riportano parole e concetti che il Presidente del Consiglio non ha espresso e che non corrispondono al suo pensiero, chiaramente riassunto nella lettera''. Cosi' una nota dell'Ufficio stampa di Palazzo Chigi. ''Sono titoli - si legge ancora - chiaramente mirati ad alimentare polemiche politiche, proprio quelle che il Presidente del Consiglio, come chiarisce nella lettera, valuta sterili e aborrisce''. ''Peraltro, ieri pomeriggio, come riportato da varie agenzie, il Presidente aveva chiarito che il voto della Lega contrario alla von der Leyer esprime un punto di vista 'legittimo' sul politico, fermo restando che e' difficile prefigurare, allo stato, quali ripercussioni questo voto contrario potra' avere sulla trattativa in corso riguardante le nomine degli altri commissari'', si ribadisce.