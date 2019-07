LEGA AL 36,9% (+1,3%)

giovedì 18 luglio 2019Niente effetto-Russia negativo sui consensi della Lega, anzi effetto positivo: la supermedia settimanale elaborata da YouTrend mostra un ulteriore aumento del Carroccio che sale al 36,9% con +1,3 punti. In lievissimo calo sia il Pd al 22,6% (-0,1), sia il M5s al 17,6% (-0,1). Vediamo, in dettaglio, tutti i dati della Supermedia settimanale, tenendo conto che il raffronto e', come di consueto, con il dato di due settimane fa. SUPERMEDIA LISTE Lega 36,9 (+1,3) PD 22,6 (-0,1) M5S 17,6 (-0,1) Forza Italia 7,1 (-0,7) FDI 6,6 (-0,1) +Europa 2,8 (-0,2) Verdi 2,2 (-0,1) La Sinistra 1,7 (=) SUPERMEDIA AREE PARLAMENTO Maggioranza di governo 54,5 (+1,2) Opposizione di centrosinistra 27,1 (-0,2) Opposizione di centrodestra 13,7 (-0,8) SUPERMEDIA COALIZIONI POLITICHE 2018 Centrodestra 50,6 (+0,4) Centrosinistra 25,4 (-0,2) M5S 17,6 (-0,1) LeU 1,7 (=) Altri 4,7 (-0,1)