BOCCIATO IMPEACHMENT A TRUMP

giovedì 18 luglio 2019La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha bocciato ieri, 17 luglio, una mozione per la messa in stato d'accusa (impeachment) contro il presidente Trump. Con un voto di 332 a 95, la Camera ha rifiutato di avviare le procedure di impeachment come richiesto dalla mozione presentata martedi' dal deputato democratico Al Green, dopo la bufera scatenata dai controversi commenti del presidente nei confronti di quattro deputate democratiche. Sul fronte democratico, dunque, 95 deputati si sono espressi a favore dell'impeachment, mentre 137 si sono opposti, una spaccatura drammatica che potrebbe tradursi in nuovi problemi all'interno di un partito gia' diviso tra l'ala movimentista e radicale, rappresentata proprio dalle quattro deputate criticate da Trump, e i moderati che tentano invece di placare i discorsi sull'impeachment per focalizzarsi sull'agenda politica. Anche se in passato alcune mozioni per procedere con l'impeachment sono state presentate durante la presidenza Trump, quella di ieri ha rappresentato il primo vero test in proposito per i Democratici da quando hanno assunto il controllo della Camera, lo scorso novembre. I Democratici sono stati cauti nel menzionare la parola ''impeachment'' durante le elezioni di medio termine del 2018 per timore di ripercussioni elettorali; da allora, pero', la retorica sull'impeachment e' tornata in voga tra i volti piu' noti del partito, nonostante la presunta collusione tra Trump e la Russia (''Russiagate'') sia stata smentita dalle indagini del procuratore speciale Robert Mueller. I Democratici avrebbero i numeri per avviare l'impeachment contro il presidente, anche se il Senato, controllato dai Repubblicani, lo boccerebbe.