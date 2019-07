SEQUESTRATI VERBALI ATLANTIA

giovedì 18 luglio 2019La Guardia di finanza ha sequestrato i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione di Atlantia, holding della famiglia Benetton di cui e' parte Autostrade per l'Italia, societa' che gestisce gran parte della rete autostradale italiana e quindi anche il tratto che include il viadotto sul Polcevera di Genova, crollato il 14 agosto 2018 provocando la morte di 43 persone. Lo riferisce il quotidiano britannico ''Financial Times'', citando un comunicato con cui ieri, 17 luglio, stessa Atlantia ha confermato la perquisizione avvenuta nella sua sede centrale di Roma. La Guardia di finanza ha sequestrato i verbali delle riunioni del Cda di Atlantia degli ultimi 10 anni. Un alto ufficiale delle Fiamme gialle ha spiegato che la perquisizione avvenuta il 16 luglio scorso aveva l'obiettivo di determinare come siano stati portati all'attenzione del consiglio di amministrazione di Atlantia i problemi di sicurezza del viadotto sul Polcevera. L'ufficiale ha aggiunto che un'analoga perquisizione era stata effettuata a marzo scorso, ma quella del 16 luglio ha contribuito a completare il quadro delle indagini. La notizia, commenta il ''Financial Times'', arriva all'indomani della rivelazione pubblicata dallo stesso quotidiano secondo cui, dopo il crollo del viadotto sul Polcevera, a settembre del 2018 Atlantia aveva commissionato un approfondito rapporto sulla gestione dei problemi di sicurezza dell'infrastruttura.