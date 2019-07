GOVERNO FORTE AL SENATO

giovedì 18 luglio 2019PALAZZO MADAMA - Disco verde dell'Aula del Senato al decreto legge per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica con 133 si' e 82 astenuti, nessun voto contrario. Il provvedimento, che non e' stato modificato solo in alcuni aspetti formali rispetto al testo varato dal Consiglio dei ministri, passa ora all'esame della Camera. Il Dl prevede che i risparmi di spesa e le maggiori entrate risultanti dal minor utilizzo delle risorse destinate al reddito di cittadinanza e a 'quota 100' in materia pensionistica siano destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Per garantire questo risultato per un importo pari ad almeno 1,5 miliardi per il 2019, si dispone l'accantonamento temporaneo di alcune dotazioni dei Ministeri specificate in allegato per un pari importo. Il decreto legge dispone inoltre l'abrogazione delle norme che consentivano, anche a regime, il riutilizzo negli stessi comparti delle eventuali economie di spesa verificatesi in sede di attuazione di reddito di cittadinanza e 'quota 100'.