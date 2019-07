MOLTI CON ITALIA SU AFRICANI

giovedì 18 luglio 2019HELSINKI - Prima di iniziare la riunione, il tedesco Seehofer e' stato il primo a raggiungere Salvini in sala e ha scherzato sulle accuse italiane allo strapotere di Parigi e Berlino: ''Matteo, stai gia' tweettando per dire che siamo cattivi con voi?''. Dopo un primo confronto con i tecnici, i ministri hanno dialogato da soli per provare ad avvicinare le posizioni. Salvini ha insistito per rafforzare l'impegno per prevenire le partenze e incrementare le espulsioni, anche inserendo una lista di Paesi sicuri ''per cui prevedere delle riammissioni automatiche''. Perche' ''un conto sono gli arrivi da zone da guerra, un altro da Tunisia o Albania''. Niente da fare sul principio del ''porto piu' vicino per l'approdo'', fermo restando l'imperativo di salvare le vite. A settembre ci sara' un vertice straordinario a Malta dei quattro paesi interessati piu' la Finlandia, ma gia' nelle prossime settimane si vedranno i rispettivi tecnici. ''Mattinata di lavoro. Abbiamo discusso di contrasto a traffico e attivita' illegali e rispetto delle leggi e della sovranita' nazionale'' commenta Salvini al termine della riunione. E aggiunge: ''Da piu' ministri di piu' Paesi e' stata apprezzata la politica italiana di difesa dei confini che ha prodotto una drastica riduzione degli arrivi in Europa e dei morti nel Mediterraneo, alla faccia della sinistra''.